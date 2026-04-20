VIDEO | Caronte & Tourist tariffe agevolate per i pendolari ma senza interventi il caro carburante rischia di pesare sugli utenti
Un sito aggiornato e più semplice da usare ora permette ai pendolari di consultare le tariffe agevolate di Caronte & Tourist, ma non sono stati previsti interventi specifici per contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi del carburante. La questione dei costi elevati rimane centrale, considerando che senza misure mirate, gli utenti potrebbero dover affrontare un peso maggiore sulle spese quotidiane per i traghetti.
Un sito rinnovato, più intuitivo e orientato alle esigenze degli utenti, ma anche l’occasione per affrontare un tema sempre più centrale: l’aumento del costo dei biglietti legato al caro carburante. Un investimento sull’innovazione, dunque, che si inserisce però in un contesto complesso, segnato.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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