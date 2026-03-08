Meloni su accise mobili apre all' opposizione la misura contro il caro carburante causato dalla guerra in Iran

La premier ha dichiarato che sta considerando l'uso delle accise mobili come misura per contrastare l'aumento dei costi del carburante, provocato dal conflitto in Iran. La proposta, rivolta anche alle forze di opposizione, mira a ridurre temporaneamente le tasse sui carburanti. La decisione sarà presa dopo un'analisi delle possibili implicazioni e modalità di applicazione.

Giorgia Meloni dice “sì” alle accise mobili per far fronte alla crisi sui carburanti scatenata dalla guerra in Iran. La premier ha concesso con un video sui social di prendere in considerazione l’intervento evocato dalle opposizioni, per mitigare l’impennata dei pezzi di benzina e diesel causata dagli effetti del conflitto in Medio Oriente sul petrolio. La presidente del Consiglio ha annunciato di valutare l’attivazione del meccanismo con un video sui suoi canali, rivendicando però l’introduzione dello strumento nel 2023. Le richieste delle opposizioni sul caro carburanti L'annuncio di Giorgia Meloni Cosa sono le accise mobili La... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Meloni su accise mobili apre all'opposizione, la misura contro il caro carburante causato dalla guerra in Iran Guerra in Iran, prezzo della benzina: Meloni apre alle accise mobili. “Combattiamo le speculazioni”Governo in campo contro speculazioni, rincari di energia, carburanti e generi alimentari. Crisi Iran, Meloni: Allo studio attivazione strumento accise mobili per prezzo carburante – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra... Tutti gli aggiornamenti su Meloni su accise mobili apre.... Temi più discussi: Caro carburanti: Meloni attende, ma il governo potrebbe già tagliare le accise; Benzina e gasolio, Meloni apre alle accise mobili per frenare i prezzi: Combattiamo speculazione; Benzina, Meloni annuncia la task force sui prezzi. La Strategia Italiana tra accise mobili e asse europeo; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli. Meloni su accise mobili apre all'opposizione, la misura contro il caro carburante causato dalla guerra in IranLa premier Giorgia Meloni ha annunciato di valutare il meccanismo delle accise mobili per far fronte agli effetti della guerra in Iran sui carburanti ... virgilio.it Guerra in Iran, parla la premier Meloni: L’Italia non è parte del conflitto. Task force su prezzi e benzina. Si valutano le accise mobiliMeloni sulla crisi Iran: Italia fuori dal conflitto, fregata a Cipro e task force su energia, benzina e alimentari per contenere i rincari ... affaritaliani.it #inaltreparole Referendum giustizia, Calenda: “Voterò Sì, fosse stato un referendum su Meloni avrei votato No” x.com "Certamente siamo in una fase difficile. Però il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace", lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomes - facebook.com facebook