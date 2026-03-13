Nella giornata di ieri a Cremona, uno straniero ha commesso tre furti nel corso di un pomeriggio, coinvolgendo veicoli in sosta e un supermercato locale. Dopo essere stato individuato, l’uomo è stato denunciato e successivamente rimpatriato dalle forze dell’ordine. Gli episodi si sono verificati nel centro cittadino e sono stati segnalati dalle forze di polizia presenti sul territorio.

Cremona, 13 marzo 2026 – Un tardo pomeriggio di ordinaria criminalità. Nella giornata di ieri uno straniero si è reso protagonista di una vera e propria "spesa" illecita ai danni di veicoli in sosta e di un supermercato cittadino. Tutto ha avuto inizio in via Tonani, dove era stato segnalato il furto di uno zaino, asportato dall'abitacolo di un furgone parcheggiato. L'autore del gesto si è dato immediatamente alla fuga, dileguandosi tra le vie limitrofe con l'intento di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, l'allarme immediato ha permesso di diramare una rapida e accurata descrizione del malvivente. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona si sono messi subito in azione, riuscendo a rintracciare il sospettato poco dopo nella centrale Piazza Libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, compie tre furti in un pomeriggio: straniero denunciato e rimpatriato

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