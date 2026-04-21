Arriva dalla Germania per sposare un' italiana mai vista e ottenere i documenti denunciato e rimpatriato

Un uomo proveniente dalla Germania è stato denunciato e rimpatriato dopo aver tentato di contrarre un matrimonio con un'italiana mai incontrata, con l'obiettivo di ottenere documenti. Le autorità hanno scoperto che il suo intento era legato a pratiche di matrimonio di convenienza, organizzate esclusivamente per scopi di immigrazione. L’indagine ha portato alla denuncia dell’uomo e al suo immediato ritorno nel paese di provenienza.

Le classiche nozze di convenienza, organizzate a tavolino con una perfetta sconosciuta al solo scopo di incassare i documenti, si sono trasformate in un biglietto di sola andata per il Paese d'origine. E' il piano illecito, sventato dalle forze dell'ordine, che ha visto come protagonista un.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste

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