Luka Modric ha dichiarato di avere un buon rapporto con l’allenatore, definendolo un grande tecnico. La dichiarazione arriva in un’intervista a Sportmediaset, dove il centrocampista croato ha espresso apprezzamento nei confronti del suo allenatore. Modric ha anche commentato il suo rapporto personale e professionale con lui, senza entrare in dettagli specifici. La conversazione si è concentrata sulla collaborazione tra i due e sul ruolo dell’allenatore nel team.

Nella giornata di ieri hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Luka Modric su quello che sarà il suo futuro. Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista rossonero ha voluto parlare di diverse tematiche. Dopo aver parlato del suo arrivo in Italia e della partita di domenica, il numero 14 rossonero ha voluto spendere alcune parole anche su Massimiliano Allegri: "Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa - (facendo riferimento alla possibilità di entrare a far parte del suo staff) -. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò. Quando mi ritirerò? Non lo so, vediamo dopo domenica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric su Allegri: “Ho un bel rapporto con lui, è un grande allenatore”

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