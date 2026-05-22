Il centrocampista ha espresso apprezzamenti per il tecnico, sottolineando i successi ottenuti con le sue precedenti squadre. Ha inoltre commentato il suo stato d’animo attuale, dicendo di essere soddisfatto a Milano, ma ha ricordato che l’attenzione è rivolta alla prossima partita contro il Cagliari, programmata per domenica. Le sue parole riflettono un atteggiamento concentrato e positivo, in vista delle sfide imminenti.

Modric: «Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica». L’arrivo di Luka Modri? al Milan è stato uno dei momenti più emozionanti dell’intera stagione rossonera. In un’annata complessa, il fuoriclasse croato è comunque riuscito a conquistare tutti grazie alla sua classe senza tempo, alla mentalità vincente e a un attaccamento alla maglia che ha colpito tifosi e compagni. Dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus, Modri? è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe addirittura partire titolare nella sfida contro il Cagliari. Un rientro importante, che arriva nel momento decisivo della stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Modric: «Allegri? Un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve. Sta facendo un lavoro eccezionale»

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