Nel cuore della città, una marcia e un presidio si sono svolti dopo un investimento avvenuto in centro. La polizia ha tentato di mantenere la separazione tra i due gruppi, che si sono radunati in Largo Garibaldi senza simboli politici visibili. La scena si è svolta tra manifestanti e forze dell’ordine, con le prime che hanno marciato lungo le strade principali, mentre il presidio si è concentrato in una piazza senza distintivi politici.

? Domande chiave Come riusciranno le forze dell'ordine a separare i due gruppi?. Perché il presidio di Largo Garibaldi è nato senza simboli politici?. Chi sono i manifestanti che intendono intercettare il gruppo alla fontana?. Quali conseguenze avrà lo scontro ideologico sulla gestione del lutto collettivo?.? In Breve Circa 130 manifestanti antifascisti marciano verso il cavalcavia Mazzoni partendo dal parco XXII Aprile.. L'incidente di una settimana fa ha causato quattro feriti gravi e quattro feriti lievi.. Le forze dell'ordine presidiano Largo Garibaldi per separare i due gruppi di cittadini.. Il conducente Salim El Koudri è attualmente in stato di detenzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, tensione in centro: marcia e presidio dopo l’investimento

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