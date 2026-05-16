A Modena si è verificato un grave episodio nel cuore della città, quando un cittadino ha fermato un aggressore armato di coltello dopo aver investito alcune persone. Durante l'intervento, sono rimaste ferite sette persone, di cui tre in condizioni critiche. Le forze dell'ordine stanno ancora verificando come il cittadino sia riuscito a bloccare l'aggressore e quali siano le condizioni attuali delle vittime più gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle motivazioni alla base dell’episodio.

? Punti chiave Come ha fatto il cittadino a fermare l'aggressore con il coltello?. Quali sono le reali condizioni di salute delle tre vittime critiche?. Perché l'uomo ha puntato la vettura contro i pedoni in via Emilia?. Chi ha tentato l'eroico gesto di bloccare il fuggitivo tra i vicoli?.? In Breve Tre feriti in condizioni critiche tra i sette coinvolti nel tragico impatto.. L'aggressore ha ferito con un coltello un cittadino tra rua Pioppa e corso Adriano.. Il sindaco Massimo Mezzetti monitora le indagini sulle motivazioni psicologiche o fisiche dell'uomo.. Le autorità valutano la sicurezza dei flussi pedonali in via Emilia Centro.. Sette persone sono risultate ferite a Modena dopo che un uomo di circa 30 anni ha investito con la propria automobile diversi passanti in via Emilia Centro, precisamente in largo Porta Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, terrore in centro: 7 feriti tra investimento e coltello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAGEDIA A MODENA AUTO SULLA FOLLA INVESTE DECINE DI PERSONE, CI SONO FERITI GRAVI

Sullo stesso argomento

Terrore a Golders Green: due feriti dal coltello, indagato l’aggressore? Cosa sapere Londra, 29 aprile: due uomini feriti da un coltello a Golders Green da un 45enne.

Modena, auto travolge i pedoni in centro: 7 feriti, 2 gravissimiA Modena un italiano di origine marocchina, alla guida di una Citroen C3, avrebbe investito numerose persone lungo via Emilia Centro, in pieno centro...

Terrore a Modena: falcia in auto 10 pedoni e accoltella un uomoMODENA Dopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto i ... corrieredellacalabria.it

Terrore a Modena: auto investe i passanti, 7 feriti e un fermoC’è un momento, nelle cronache più dure, in cui il rumore conta quasi più delle parole. A Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, quel rumore è stato quello di un’auto lanciata in un tratto d ... civonline.it