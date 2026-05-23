Modena il palcoscenico dei motori | supercar e icone in Accademia
Nel cortile dell’Accademia Militare di Modena sono state esposte diverse supercar, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori. La manifestazione ha mostrato modelli di alta gamma, con tecnologie avanzate e design innovativi. Sono stati presentati veicoli con motori ibridi e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. L’evento ha anche coinvolto esposizioni di icone storiche del settore automobilistico, creando un collegamento tra passato e futuro del mondo delle auto.
? Punti chiave Quali supercar entreranno nel cortile dell'Accademia Militare?. Come influenzeranno le nuove tecnologie il futuro dell'automotive globale?. Chi sono i giovani talenti che guideranno l'innovazione tecnologica?. Dove si possono visitare gratuitamente i musei della Motor Valley?.? In Breve Convegno internazionale al Teatro Storchi il 28 maggio sulle sfide globali automotive.. Format Innovation & Talent al Collegio San Carlo dal 28 al 30 maggio.. Esposizione supercar e auto d'epoca nel cortile dell'Accademia Militare di Modena.. 60 auto storiche in gara al Concours d'Elegance a Salvarola Terme il 31 maggio.. Dal 28 al 31 maggio la... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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