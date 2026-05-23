Modena il palcoscenico dei motori | supercar e icone in Accademia

Notizia in breve

Nel cortile dell’Accademia Militare di Modena sono state esposte diverse supercar, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori. La manifestazione ha mostrato modelli di alta gamma, con tecnologie avanzate e design innovativi. Sono stati presentati veicoli con motori ibridi e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. L’evento ha anche coinvolto esposizioni di icone storiche del settore automobilistico, creando un collegamento tra passato e futuro del mondo delle auto.