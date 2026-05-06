Supercar in piazza ad Alessandria | motori accesi per il pediatrico

Nella piazza principale di Alessandria, si è svolta una mostra di supercar, con motori accesi e veicoli di marche come Ferrari e Lamborghini esposti per il pubblico. L'evento ha attirato numerosi appassionati e curiosi, offrendo l’opportunità di ammirare da vicino diversi modelli di auto di lusso. Durante la manifestazione sono stati evidenziati i proventi raccolti, destinati a supportare l’Ospedale Cesare Arrigo.

? Cosa scoprirai Quali modelli di Ferrari e Lamborghini vedremo in Piazza Garibaldi?. Come faranno i motori a sostenere l'Ospedale Cesare Arrigo?. Chi sono i bambini che beneficeranno delle attività speciali?. Dove passeranno le supercar durante il tour tra le colline?.? In Breve Evento in Piazza Garibaldi domenica 17 maggio dalle ore 9 alle 17.. Alessandro Calvi collabora con il presidente del Porsche Grup Nord Ovest.. Supercars Tour tra le colline del Monferrato dalle ore 10 alle 11.. Partecipano anche i pazienti dei centri Regina Margherita, San Matteo e Gaslini.. Domenica 17 maggio, in Piazza Garibaldi ad Alessandria, Sergio Basile e l’Associazione Castelpiovera porteranno in scena la terza edizione di In Piazza per un Sogno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Supercar in piazza ad Alessandria: motori accesi per il pediatrico Notizie correlate Supercar contro la solitudine: il ruggito dei motori per le anziane? Cosa sapere L'imprenditore Mark Cody avvia nel Regno Unito il progetto Granborghini con supercar di lusso. Motori accesi al Rally Fvg-Alpi Orientali, favoriti per il successo Signor e MuradoreMotori accesi a Manzano: scatta domani alle 14, da piazza Chiodi, il Rally del Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali Historic, gara riservata... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nostalgia in Piazza - 2026; In Piazza per un Sogno: supercar e solidarietà ad Alessandria il 17 maggio; Ferrari, corrono utili e fatturato ma il titolo va giù a Piazza Affari; Auto, i modelli più venduti ad aprile 2026 in Italia: la classifica. In Piazza per un Sogno: supercar e solidarietà ad Alessandria il 17 maggioALESSANDRIA - Motori rombanti, solidarietà e sorrisi: Alessandria accoglie la terza edizione di In Piazza per un Sogno, il grande evento benefico ... radiogold.it Palponauto. . Zeekr 8X: La Supercar Cinese che Conquista l’Everest con 1380 Cavalli #Zeekr8X #AutoCinese #TecnologiaAI #Everest #Geely - facebook.com facebook