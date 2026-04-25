Un imprenditore ha annunciato l'avvio di un nuovo progetto nel Regno Unito, chiamato Granborghini, che prevede l'utilizzo di supercar di lusso. L'iniziativa mira a offrire un'esperienza di guida esclusiva, concentrandosi su un pubblico di donne anziane. La proposta si propone di unire il fascino delle auto sportive di alta gamma con la possibilità di socializzare e combattere la solitudine.

? Cosa sapere L'imprenditore Mark Cody avvia nel Regno Unito il progetto Granborghini con supercar di lusso.. Le accelerazioni controllate contrastano l'isolamento sociale delle donne anziane attraverso la stimolazione sensoriale.. Nel Regno Unito, l’imprenditore Mark Cody ha dato vita a Granborghini, un progetto che utilizza la potenza di Ferrari, Lamborghini e McLaren per contrastare l’isolamento sociale delle donne anziane. L’iniziativa nasce da una profonda motivazione personale legata al lutto familiare di Cody, il quale aveva promesso alla propria nonna di farla salire su una supercar, impegno che non era stato possibile mantenere prima della scomparsa della donna dopo un lungo isolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Supercar contro la solitudine: il ruggito dei motori per le anziane

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli capitale dei motori: supercar e auto d’epoca protagonisti alla Mostra d’Oltremare dal 4 al 7 giugno

Riccione: nasce il nuovo centro Le 5 Terre contro la solitudine? Cosa sapere Riccione inaugura domenica 26 aprile il nuovo centro di buon vicinato Le 5 Terre.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Offre passaggi gratuiti in una Lamborghini rosa ad anziani soli... per una promessa che non è mai riuscito a mantenere; GRUPPO AUTO MUTUO AIUTO UNO SPAZIO PER INCONTRARSI, CONDIVIDERE E SOSTENERSI.

Granborghini, il progetto contro la solitudine che offe giri gratuiti alle anziane sulle supercarIl progetto Granborghini: Mark Cody permette alle donne anziane di salire a bordo di Ferrari e McLaren per combattere la solitudine. greenme.it

Madrid vara la prima strategia contro la solitudineOggi la Spagna ha fatto un importante passo avanti nella lotta contro la solitudine non desiderata, un fenomeno che colpisce circa 1 persona su 5 nel Paese. Sebbene venga spesso associata agli anziani ... ansa.it

L'incredibile impatto tra un Chevrolet Silverado e una supercar in Florida: il pick-up finisce sopra la Lamborghini - facebook.com facebook