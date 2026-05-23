Una rosa bianca è stata posata davanti alla vetrina distrutta, dove una turista tedesca ha perso le gambe. La città ha vissuto un giorno di lutto, con molte persone che hanno partecipato alle commemorazioni. L’avvocato di uno dei sospettati ha dichiarato che non riceve pagamenti dagli islamisti. Le autorità hanno rafforzato i controlli e le misure di sicurezza sono state intensificate nel centro cittadino. La comunità si è unita nel dolore e nella solidarietà.

Modena, 23 maggio 2026 – Una rosa bianca nel punto simbolo del dramma: la vetrina dove è rimasta schiacciata la turista tedesca che ha perso le gambe. Il sindaco Massimo Mezzetti ha voluto rendere omaggio in questo modo alla città, a una settimana esatta – alle 16.53 – da quel folle sabato pomeriggio, quando Salim El Koudri ha falciato 14 passanti in pieno centro, ferendone otto. “Modena – ha detto il sindaco – non dimenticherà mai e reagisce perché è una città coraggiosa come chi, sabato scorso, ha bloccato l’autore criminale di quella tentata strage”. Tra di loro Luca Signorelli e Hossain Iqbal, che il primo cittadino ha incontrato casualmente proprio oggi in via Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena, il giorno del dolore: “La città ha saputo reagire”. L’avvocato di El Koudri risponde alle minacce: “Non mi pagano gli islamisti”

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