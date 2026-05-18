Sapevo che quel giorno morivo Salim El Koudri dal carcere | Ha chiesto la Bibbia e un prete La reazione dopo aver saputo dei feriti di Modena

Salim El Koudri, arrestato dopo aver investito con la propria auto alcuni passanti nel centro di Modena, ha dichiarato di sapere di morire quel giorno. Durante un interrogatorio, ha chiesto la Bibbia e un sacerdote. Il suo avvocato ha annunciato che presenterà una richiesta di perizia psichiatrica, commentando che l’uomo aveva manifestato comportamenti insoliti prima dell’incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle motivazioni di El Koudri, che ha anche tentato di aggredire con un coltello chi si era avvicinato per bloccarlo.

Il difensore di Salim El Koudri, l’avvocato Fausto Gianelli, è pronto a depositare la richiesta di una perizia psichiatrica per il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto con la sua auto i passanti che camminavano in pieno centro a Modena, per poi tentare di accoltellare chi ha provato a fermarlo. Il legale, che lo ha incontrato in cella, ha descritto una persona «non lucida, che risponde a monosillabi, che muove la testa per dire sì o no, ma che non sa spiegare il perché del gesto, né ricostruire quanto accaduto». Un dialogo praticamente impossibile, secondo il racconto del difensore. Le parole in carcere: «Sapevo che quel giorno morivo». L’unica dichiarazione comprensibile che Gianelli è riuscito a raccogliere riguarda i momenti precedenti all’azione lungo via Emilia. 🔗 Leggi su Open.online

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io quel giorno che dicevo che la mia preferita era la manzini e non sapevo neanche il perché ma quanto sono avanti nella mia mente trash, è un personaggio da reality pazzesco sono estasiata x.com

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