Modena El Koudri al suo avvocato | ‘Sono italiano’

Da ildifforme.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 31 anni, accusato di una strage a Modena, ha dichiarato al suo avvocato di essere italiano. Ha riferito che i suoi genitori, stranieri, meritavano di essere ripagati per i sacrifici fatti. Durante il colloquio, ha anche parlato delle difficoltà nel trovare lavoro. La conversazione si è svolta il 31 del mese.

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“I miei genitori, che sono stranieri, meritavano di essere ripagati per i loro sacrifici”. Nel colloquio con il suo avvocato il 31enne accusato di strage parla della difficoltà di trovare lavoro “Io sono italiano. I miei genitori stranieri”. Sono queste le parole diSalim El Koudri, il 31enneaccusato di strageper i fatti avvenuti a Modena il 16 maggio scorso, durante l’ultima visita in carcere del suo avvocato. Sarebbe ancora confuso, ma con il suo legale, Fausto Gianelli, ha iniziato a confidarsi di più: “Ho parlato con Salim.Al momento è sotto ansiolitici e sedativie ci vorrà del tempo prima che possa parlare con lucidità”, ha specificato Gianelli a LaPresse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Modena, il dramma di Salim El Koudri: Sono italiano, i miei genitori hanno sacrificato

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