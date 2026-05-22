In un’intervista recente, un uomo ha dichiarato di essere cittadino italiano e ha spiegato che gli appunti scritti in arabo sono stati realizzati dai suoi genitori, entrambi stranieri. Ha aggiunto di aver parlato con un’altra persona, la quale ha affermato di essere italiana e di considerare i sacrifici dei propri genitori stranieri come un motivo di orgoglio e di merito. La conversazione si è concentrata sui temi dell’identità e delle origini familiari, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

"Ho parlato con Salim. Mi ha detto: 'Io sono italiano. I miei genitori, che sono stranieri, hanno fatto sacrifici per mandarmi a scuola e meritavano di essere ripagati. Per questo dovevo trovare un lavoro e realizzarmi'". Lo afferma Fausto Gianelli, legale di Salim El Koudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato in auto contro la folla nel centro storico di Modena. "Mi ha raccontato di aver inviato molti curriculum senza mai essere richiamato, ma non attribuiva questo al fatto di poter essere considerato straniero". "Lui - ribadisce Gianelli - si considera pienamente italiano". Quanto agli appunti in arabo trovati dagli inquirenti nell'abitazione del 31enne, "probabilmente appartengono ai genitori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, El Koudri al legale: "Sono italiano. Gli appunti in arabo? Sono dei miei genitori"

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