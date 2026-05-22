Modena El Koudri dal carcere | Sono italiano dovevo realizzarmi per i miei genitori

Da tgcom24.mediaset.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Salim El Koudri, detenuto in carcere, ha affermato di essere italiano durante un colloquio con il suo avvocato. Ha dichiarato di aver desiderato realizzarsi per i suoi genitori e di sentirsi parte del paese. La conversazione si è concentrata sulla sua identità e sul suo percorso di vita, senza ulteriori dettagli su eventuali reati o procedimenti legali in corso. La vicenda riguarda la sua posizione personale e il rapporto con la cittadinanza italiana.

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"Io in Italia sono nato. È il mio Paese. Io sono italiano". Sarebbero queste alcune delle parole che Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena ferendo sette persone, ha pronunciato nel suo recente incontro in carcere con il suo legale. Dopo giorni in cui il dibattito mediatico e politico si è concentrato sulla "italianità" del giovane di origini marocchine, l'avvocato Fausto Giannelli ha commentato: "Che sia italiano lo dice, ma sappiamo già la sua cittadinanza. Ma Salim ha aggiunto una cosa che mi ha fatto riflettere, ha detto: "Io sono italiano e i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici per farmi studiare e io dovevo fare qualcosa, realizzarmi perché loro hanno fatto sacrifici, perché loro sono stranieri, lo sai?"". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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