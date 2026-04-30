POC Per la scuola | fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola Ti aiutiamo a gestire i laboratori professionalizzanti
Un nuovo servizio offre fino a 60 ore di consulenza personalizzata alle scuole per supportarle nella gestione dei laboratori professionalizzanti. L’obiettivo è aiutare le istituzioni scolastiche a utilizzare correttamente i finanziamenti destinati a queste attività, con un'attenzione particolare alle normative, alla contabilità e alla parte amministrativa. La consulenza si rivolge alle scuole che desiderano migliorare l’organizzazione e l’uso delle risorse disponibili.
Gestire correttamente i finanziamenti per i laboratori professionalizzanti richiede competenze amministrative, contabili e normative sempre aggiornate. Con il nostro servizio di consulenza, Orizzonte Scuola affianca Dirigenti Scolastici, DSGA e team di progetto in tutte le fasi più delicate: dalla programmazione iniziale alla gestione delle procedure su MEPA, fino al collaudo, alla liquidazione e alla chiusura. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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