POC Per la scuola | fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola Ti aiutiamo a gestire i laboratori professionalizzanti

Un nuovo servizio offre fino a 60 ore di consulenza personalizzata alle scuole per supportarle nella gestione dei laboratori professionalizzanti. L’obiettivo è aiutare le istituzioni scolastiche a utilizzare correttamente i finanziamenti destinati a queste attività, con un'attenzione particolare alle normative, alla contabilità e alla parte amministrativa. La consulenza si rivolge alle scuole che desiderano migliorare l’organizzazione e l’uso delle risorse disponibili.