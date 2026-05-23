Moda circolare e impresa giovanile protagoniste con ReWEar

Un progetto di moda circolare coinvolge giovani imprenditori e promuove pratiche sostenibili nel settore. La iniziativa si concentra sulla riuso e riciclo di materiali, creando prodotti che rispettano l’ambiente. Sono stati avviati laboratori e workshop rivolti ai giovani, con l’obiettivo di sviluppare competenze imprenditoriali e innovative. L’intervento mira a favorire un modello di business più sostenibile e a rafforzare l’identità territoriale attraverso la promozione di un’economia circolare.

La sostenibilità può diventare impresa concreta, identità territoriale e occasione di innovazione giovanile. È questo uno dei temi emersi durante ReWear, appuntamento dedicato alla moda circolare inserito nel Festival dello Sviluppo sostenibile di Lecco, che ha acceso i riflettori su esperienze. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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