Moda circolare e innovazione | al Paleocapa dialogo tra imprese scuola e Confindustria Bergamo

Questa mattina, presso l’istituto tecnico Paleocapa di Bergamo, si è svolto un evento dedicato alla moda circolare e all’innovazione nel settore tessile. Circa sessanta studenti hanno partecipato al progetto intitolato “Dal filo al futuro”, che si inserisce nel corso di studi dedicato alla moda e ai tessuti. L’iniziativa ha previsto un confronto tra studenti, aziende e rappresentanti di Confindustria Bergamo.

Una sessantina di studenti sono stati coinvolti questa mattina all’ Itis P. Paleocapa di Bergamo nell’iniziativa Dal filo al futuro: come nasce e si trasforma un capo di abbigliamento, organizzata all’interno del corso tessile moda. Un momento di confronto diretto, con imprese ed esperti della filiera tessile. L’incontro si inserisce nelle attività di collaborazione tra imprese, scuola e Confindustria Bergamo volte a rafforzare il dialogo tra sistema produttivo e formazione tecnica, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle trasformazioni che stanno interessando il settore tessile-moda. Durante la mattinata gli studenti hanno seguito... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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