Pnrr il punto sui 60 cantieri gestiti dal Comune di Bergamo | già incassati 200 milioni Gamec | A breve conferme sui fondi

Il Comune di Bergamo ha gestito 60 cantieri finanziati dal Pnrr, ricevendo finora 200 milioni di euro. In totale, sono stati erogati 258 milioni di euro a Palazzo Frizzoni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il gestionale del progetto è in corso e nelle prossime settimane sono attese conferme sui fondi destinati a ulteriori interventi.

Bergamo. Sono 258 i milioni di euro erogati a Palazzo Frizzoni grazie al Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 77%, quasi 200 milioni, è già stato incassato dal Comune che, come soggetto attuatore di 60 interventi, si è trovato a gestire complessivamente 416 milioni di euro. Il quadro completo delle opere finanziate dal Piano è stato restituito dai vari assessori mercoledì 4 marzo durante la sessione di Commissione congiunta in videoconferenza. L’analisi presenta dati aggiornati al 15 febbraio e divide i cantieri sul territorio comunale, conclusi o ancora in corso, in base all’appartenenza ai diversi ambiti di intervento del Pnrr. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

