Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno IN AGGIORNAMENTO

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per il prossimo anno scolastico. Gli Uffici Scolastici comunicheranno i risultati, che includono i posti disponibili per ogni provincia. La pubblicazione segna il momento in cui i lavoratori potranno conoscere le assegnazioni e le eventuali variazioni di sede. La procedura riguarda tutto il personale ATA in attesa di trasferimento o assegnazione.

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Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. L'articolo Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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