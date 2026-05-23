Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia Esiti il 12 giugno IN AGGIORNAMENTO
Il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per il prossimo anno scolastico. Gli Uffici Scolastici comunicheranno i risultati, che includono i posti disponibili per ogni provincia. La pubblicazione segna il momento in cui i lavoratori potranno conoscere le assegnazioni e le eventuali variazioni di sede. La procedura riguarda tutto il personale ATA in attesa di trasferimento o assegnazione.
Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. L'articolo Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. Esiti il 12 giugno IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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