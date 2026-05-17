Mobilità ATA 2026 revoca della domanda | casi eccezionali entro il 21 maggio esiti il 12 giugno

Il 13 aprile si sono conclusi i termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA destinato all’anno scolastico 20262027. Chi desidera revocare la domanda può farlo solo in casi eccezionali entro il 21 maggio. Le istanze saranno esaminate e gli esiti saranno comunicati entro il 12 giugno. La procedura riguarda tutto il personale ATA interessato a modificare la propria posizione prima dell’inizio dell’anno scolastico.

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