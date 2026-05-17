Mobilità ATA 2026 revoca della domanda | casi eccezionali entro il 21 maggio esiti il 12 giugno
Il 13 aprile si sono conclusi i termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA destinato all’anno scolastico 20262027. Chi desidera revocare la domanda può farlo solo in casi eccezionali entro il 21 maggio. Le istanze saranno esaminate e gli esiti saranno comunicati entro il 12 giugno. La procedura riguarda tutto il personale ATA interessato a modificare la propria posizione prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Si sono chiusi il 13 aprile i termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Dopo questa scadenza, una delle date da tenere presenti era quella dell’11 maggio, termine ordinario per chiedere la revoca della domanda. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tutorial Mobilità docenti 2026, a cosa fare attenzione per inoltrare senza errori l'istanza
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