Missili europei per colpire a lungo raggio con un occhio alla Russia | la Francia si vuole unire a Germania e Uk
La Francia sta valutando di aderire al progetto congiunto di Germania e Regno Unito per sviluppare missili a lungo raggio destinati all’Europa. La decisione rappresenterebbe una prima collaborazione di questo tipo tra i tre paesi, con l’obiettivo di rafforzare capacità di attacco autonome sul territorio europeo. La proposta si concentra sulla possibilità di dotarsi di sistemi missilistici in grado di colpire a lunga distanza, con un'attenzione particolare alle esigenze di difesa rispetto alla Russia.
La Francia ci ripensa e starebbe pensando di unirsi al programma anglo-tedesco per sviluppare capacità autonome di attacco a lungo raggio sul suolo europeo, aprendo a una collaborazione che sarebbe inedita per quanto concerne programmi tanto ambiziosi dal punto di vista della Republique. Lo riporta il Financial Times sottolineando come Parigi finora non abbia ancora partecipato a programmi concreti nello sviluppo dell’ European Long-Range Strike Approach (Elsa), la strategia per attacchi in profondità concordata nel 2024 da Francia, Germania, Italia e Polonia e poi estesa a Regno Unito e Svezia, su cui invece Berlino e Londra stanno seriamente ragionando con un programma dalle potenziali ricadute industriali e geopolitiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Iran, i missili possono colpire l'Italia. La nostra difesa è fragile | Generale Morabito
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