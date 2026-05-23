La Francia ci ripensa e starebbe pensando di unirsi al programma anglo-tedesco per sviluppare capacità autonome di attacco a lungo raggio sul suolo europeo, aprendo a una collaborazione che sarebbe inedita per quanto concerne programmi tanto ambiziosi dal punto di vista della Republique. Lo riporta il Financial Times sottolineando come Parigi finora non abbia ancora partecipato a programmi concreti nello sviluppo dell’ European Long-Range Strike Approach (Elsa), la strategia per attacchi in profondità concordata nel 2024 da Francia, Germania, Italia e Polonia e poi estesa a Regno Unito e Svezia, su cui invece Berlino e Londra stanno seriamente ragionando con un programma dalle potenziali ricadute industriali e geopolitiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Missili europei per colpire a lungo raggio (con un occhio alla Russia): la Francia si vuole unire a Germania e Uk

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Iran, i missili possono colpire l'Italia. La nostra difesa è fragile | Generale Morabito

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