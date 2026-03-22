L' Iran può colpire Milano con missili a lungo raggio

Il tentato attacco iraniano contro la base militare americana sull’atollo britannico di Diego Garcia, può essere considerato un momento di svolta della guerra, o quantomeno un incremento sostanziale della minaccia militare degli ayatollah. L’isola infatti si trova in pieno Oceano Indiano a circa 3.800 chilometri dall’estremo sud dell’Iran, ben oltre quei duemila chilometri che i missili iraniani si supponeva potessero al massimo raggiungere, almeno secondo le dichiarazioni degli stessi funzionari iraniani che il mese scorso avevano parlato di una deliberata autolimitazione della loro gittata. Il centro di ricerca e formazione israeliano Alma... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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