Domani mattina, alla stazione di Roma Termini, si terrà un evento dedicato alla Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi. Tra le persone coinvolte ci sono Denise, Kata e Angela, tutte scomparse senza lasciare traccia. I numeri di minori scomparsi in Italia sono elevati, con decine di casi registrati negli ultimi mesi. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sparizione dei minori.

Domani, domenica 24 maggio, la stazione di Roma Termini ospiterà una mattinata dedicata alla Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi. Dalle 9.30 alle 13.30 la Polfer di Roma, insieme all’associazione Penelope Lazio e con la partecipazione della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, promuoverà un’iniziativa di informazione e sensibilizzazione rivolta a bambini, adolescenti e famiglie. Un appuntamento nato per accendere i riflettori su un fenomeno drammatico e spesso sottovalutato: quello dei minori che spariscono ogni anno in Italia. Da Angela Celentano a Denise Pipitone per finire con la piccola Kata, svanita nel nulla a Firenze nel giugno di tre anni fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minori scomparsi: Denise, Kata, Angela e gli altri svaniti nel nulla. In Italia numeri allarmanti

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