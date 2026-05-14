Nove Colli Running L’eroe è Luca Zamagni

Si è conclusa la Nove Colli Running, una delle gare più impegnative del panorama italiano. I partecipanti hanno percorso 202,4 chilometri lungo i colli dell’entroterra romagnolo, partendo e arrivando a Cesenatico. La prova ha previsto un dislivello positivo complessivo di circa 3.000 metri, con i corridori che hanno attraversato nove colli diversi nel corso della competizione, senza soste significative. Tra i protagonisti si è distinto un atleta che ha completato il percorso senza interruzioni.

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Ti senti un eroe? Prova questo: 202,4 chilometri da affrontare a piedi, praticamente senza fermarsi, scalando nove colli dell’entroterra romagnolo, con partenza e arrivo a Cesenatico e nel mezzo un dislivello positivo di 3.220 metri. Benvenuti alla ‘ Nove Colli Running ’, evento cucito su misura di chi gareggia per dimostrare prima di tutto a se stesso che i limiti non esistono. La corsa, che ricalca il tracciato della nota gara cicloturistica, si è svolta lo scorso fine settimana con l’organizzazione dell’associazione ‘Domani Arriva Sempre’ e con l’immancabile firma di Mario Castagnoli, che la ha ideata 27 edizioni fa. "L’idea – sorride – mi venne quando ebbi la tremenda intuizione di ripercorrere a piedi tutti i tracciati che avevo coperto in bici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nove Colli Running. L’eroe è Luca Zamagni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nove Colli sempre più digitale. Tutto in tempo reale su whatsappLe classifiche di categoria tornano protagoniste alla granfondo Nove Colli di ciclismo e diventano ancora più accessibili. “Cosmogonico”, l’universo artistico di Francesco Bocchini in mostra alla Galleria ZamagniSabato 18 aprile, alle 17, presso la Zamagni Galleria d’Arte di Rimini, inaugura "Cosmogonico", personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio... Temi più discussi: Nove Colli Running. L’eroe è Luca Zamagni; Risultati Nove Colli Running 2026; Classifica Nove Colli Running 2026; Nove Colli Running: al via l’ultramaratona. Roselli Roselli - Results on X | Live Posts & Updates x.com Nove Colli Running. L’eroe è Luca ZamagniIl longianese ha trionfato in 21 ore, secondo il forlivese Lorenzo Bulgarelli. . Successo di Nicola Placucci nella versione più breve da 84 chilometri . ilrestodelcarlino.it Classifica Nove Colli Running 2026La gara ha portato gli atleti ad affrontare un percorso estremo di 202,400 km, sulle strade rese celebri dalla grande tradizione sportiva romagnola. discoveryalps.it