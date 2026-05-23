Nicole Minetti fa causa, tra gli altri, al Fatto Quotidiano. I legali della ex igienista dentale e consigliera lombarda e del compagno Giuseppe Cipriani, gli avvocati Antonella Calcaterra, Emanuele Fisicaro e Paolo Siniscalchi, comunicano di aver avviato le azioni risarcitorie preannunciate in relazione alla «violenta campagna mediatica della quale i loro assistiti sono vittime. In particolare le iniziative giudiziarie per il risarcimento del danno, ormai irrimediabilmente consumato sul piano morale, sono state intraprese anche in ragione della totale mancanza di rispetto nei confronti di un minore, esposto senza alcuna sensibilità su numerose testate nazionali ed internazionali». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Minetti chiede i danni al "Fatto": "Violenta campagna mediatica"

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