Minetti e il compagno contro giornalista del Fatto | Basta falsità chiederemo i danni

Nicole Minetti e il suo compagno hanno inviato una diffida a un giornalista del Fatto Quotidiano, affermando che le informazioni da lui riportate sono false e prive di riscontro. I loro legali hanno dichiarato che le notizie pubblicate sono generiche e approssimative e che non corrispondono alla realtà dei fatti. La coppia ha annunciato che procederà con una richiesta di risarcimento danni.

(Adnkronos) – I legali di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti “smentiscono categoricamente che i fatti, per la verità riportati con grande genericità e approssimazione dal giornalista, abbiano una qualsivoglia aderenza con la realtà”. La smentita a cui fanno riferimento gli avvocati Antonella Calcaterra ed Emanuele Fisicaro fanno riferimento al contenuto “dell’intervista di Thomas Mackinson (giornalista del Fatto Quotidiano, ndr) diffusa ieri da Report” in merito alla questione che riguarda la grazia all’ex consigliera regionale condannata per il caso Ruby. La coppia agirà, anche per questa intervista, “nei confronti del giornalista e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua diffusione avallandola illegittimamente” si legge nella nota.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Panoramica sull’argomento

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Riceviamo e pubblichiamo la seconda nota dei legali di Minetti e Cipriani, integralmente visionabile sul nostro sito - facebook.com facebook

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