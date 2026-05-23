Mincio | a Marengo la mostra che svela l’anima dei paesaggi fluviali

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Marengo è stata inaugurata una mostra dedicata ai paesaggi fluviali del Mincio, che include anche uno studio sulle nuove paratoie automatiche. La ricerca del Politecnico di Milano analizza come queste strutture influenzeranno l’irrigazione dei Prati Stabili. La mostra presenta fotografie e pannelli esplicativi, evidenziando l’importanza dell’acqua e delle tecnologie per il mantenimento di queste aree.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove paratoie automatiche l'irrigazione dei Prati Stabili?. Perché la ricerca del Politecnico di Milano è fondamentale per il Mincio?. Cosa accadrà alla mostra quando si sposterà a Mantova in settembre?. Come può la tecnologia proteggere il paesaggio dai rischi della siccità?.? In Breve Curatrice Carmen Angelillo e docente Carlo Peraboni coordinano la ricerca scientifica del Politecnico.. Sperimentazione nuove paratoie automatiche con Università di Milano per la resilienza climatica.. Mostra aperta a Marengo fino a luglio con successiva tappa a Mantova in settembre.. Progetto segue le direttive della Legge Regionale Lombardia numero 15 del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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