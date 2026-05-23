A Marengo è stata inaugurata una mostra dedicata ai paesaggi fluviali del Mincio, che include anche uno studio sulle nuove paratoie automatiche. La ricerca del Politecnico di Milano analizza come queste strutture influenzeranno l’irrigazione dei Prati Stabili. La mostra presenta fotografie e pannelli esplicativi, evidenziando l’importanza dell’acqua e delle tecnologie per il mantenimento di queste aree.

? Punti chiave Come influenzeranno le nuove paratoie automatiche l'irrigazione dei Prati Stabili?. Perché la ricerca del Politecnico di Milano è fondamentale per il Mincio?. Cosa accadrà alla mostra quando si sposterà a Mantova in settembre?. Come può la tecnologia proteggere il paesaggio dai rischi della siccità?.? In Breve Curatrice Carmen Angelillo e docente Carlo Peraboni coordinano la ricerca scientifica del Politecnico.. Sperimentazione nuove paratoie automatiche con Università di Milano per la resilienza climatica.. Mostra aperta a Marengo fino a luglio con successiva tappa a Mantova in settembre.. Progetto segue le direttive della Legge Regionale Lombardia numero 15 del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mincio: a Marengo la mostra che svela l’anima dei paesaggi fluviali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Volterra, la mostra di Halsman: il salto che svela l’anima umanaA Volterra, presso il Centro Studi Santa Maria Maddalena, è in corso una mostra dedicata a Philippe Halsman.

Savoia e Risorgimento: la mostra che svela i segreti dei ReAl Belvedere della Villa Reale è aperta una mostra dedicata al Risorgimento e alla dinastia sabauda.

Argomenti più discussi: Evento Interventi sistema di regolazione Garda-Mincio (15 maggio) - Comunicato finale e press kit foto/video; Garda-Mincio: conclusi i lavori di sette opere idrauliche grazie al Pnrr; Manutenzione straordinaria Garda–Mincio: presentati i risultati a Peschiera.

PESCHIERA DEL GARDA - Si terrà venerdì 15 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, l'evento Il sistema di regolazione Garda-Mincio, presso il Centro Civico Gandini. L'iniziativa, promossa da AIPo in collaborazione con i Consorzi di bonifica Garda Chi x.com