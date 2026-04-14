Savoia e Risorgimento | la mostra che svela i segreti dei Re

Al Belvedere della Villa Reale è aperta una mostra dedicata al Risorgimento e alla dinastia sabauda. La rassegna è curata da Vincenzo Panza e Fabrizio Bava. L'esposizione presenta documenti, oggetti e immagini legati a quel periodo storico e ai sovrani che lo hanno caratterizzato. La mostra si propone di illustrare aspetti poco noti di un'epoca cruciale per la storia italiana.

Il Belvedere della Villa Reale ospita una mostra dedicata al Risorgimento e alla dinastia sabauda, curata dal manager finanziario Vincenzo Panza insieme a Fabrizio Bava. L’esposizione mette in luce reperti storici che spaziano dalle uniformi dei Carabinieri reali alle testimonianze personali della famiglia reale, offrendo uno sguardo ravvicinato sulla storia d’Italia attraverso oggetti di valore iconografico e storiografico. L’evoluzione di un collezionismo nato tra le istituzioni locali. La genesi dell’iniziativa prende radici in un impegno civile durato un quarto di secolo. Vincenzo Panza, che ricopre la carica di presidente della sezione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savoia e Risorgimento: la mostra che svela i segreti dei Re 14 marzo: ?, la costante che svela i segreti dell’universoIl 14 marzo segna una data speciale nel calendario scientifico, dedicata alla costante matematica ?. Templari a Chinon: la spettrografia svela i segreti dei graffiti fatti col sangueLe pareti della torre del castello di Chinon non sono semplici pietre, ma le pagine di un diario disperato. Argomenti più discussi: In Villa Reale sfilano le uniformi che hanno fatto la storia; La grande storia si ferma a Monza. Da Napoleone a Umberto II in Villa il viaggio nel Regno d’Italia; Mostra: il Regno d’Italia ritorna a Monza, viaggio nella storia al Belvedere; Storie del Regno d’Italia: alla Villa Reale di Monza un viaggio nella storia nazionale. Margherita di Savoia, operaio ferito gravemente sul lavoro Colpito da cassoni caduti per il vento: trasportato in elisoccorso in ospedale - facebook.com facebook Incidente sul lavoro a Margherita di Savoia: il vento fa cadere pesanti cassoni di frutta da 5 metri d'altezza. Un operaio di 64 anni è stato trasportato in eliambulanza a Foggia x.com