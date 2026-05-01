Volterra la mostra di Halsman | il salto che svela l’anima umana

A Volterra, presso il Centro Studi Santa Maria Maddalena, è in corso una mostra dedicata a Philippe Halsman. L’esposizione presenta una selezione di fotografie dell’artista, nota per i ritratti e le immagini che catturano espressioni e movimenti. La rassegna permette di osservare da vicino le tecniche e lo stile di Halsman, evidenziando anche i momenti in cui l’artista ha sperimentato con il salto come elemento espressivo.

? Cosa sapere Mostra di Philippe Halsman aperta a Volterra presso il Centro Studi Santa Maria Maddalena.. L'esposizione presenta 22 scatti sulla tecnica Jumpology fino al 27 settembre.. A Volterra, presso il Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena, la mostra dedicata a Philippe Halsman apre oggi le porte al pubblico per un percorso espositivo che durerà fino al 27 settembre. L’evento mette in scena il lavoro di uno dei più influenti fotografi del Novecento, capace di trasformare il ritratto in una forma d’arte dinamica. Attraverso una selezione di 22 scatti, i visitatori potranno esplorare l’universo visivo dell’artista nato a Riga nel 1906, noto per aver ridefinito il concetto di immagine attraverso l’uso del movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volterra, la mostra di Halsman: il salto che svela l’anima umana Notizie correlate Leggi anche: A Volterra la mostra 'Graffi profondi': esposti i graffiti di Oreste Nannetti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Jump! In mostra a Volterra le fotografie in movimento di Philippe Halsman; Ritrarre il movimento: un maestro della fotografia in mostra a Volterra; Jump!, la fotografia in movimento di Philippe Halsman in mostra a Volterra; Mostre nel weekend: percorso d'arte in Italia da Volterra a Roma e. Jump! In mostra a Volterra le fotografie in movimento di Philippe HalsmanIl Centro Studi Maria Maddalena dal 1° maggio al 27 settembre ospita l'esposizione dedicata a Philippe Halsman ... intoscana.it Profumo di tartufo marzuolo. Una Pasqua tutta da gustareVOLTERRATutto pronto per la tredicesima edizione della Mostra mercato del tartufo marzuolo, in programma sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile. L’evento, tra i più attesi, inaugura la stagione del ... lanazione.it Volterra di Fiore in Fiore In Via Gramsci potrai trasformarti in un fiore ed immortalare il ricordo! Centro Commerciale Naturale Volterra . #volterradifioreinfiore #visitvolterra #volterra #comevisitus - facebook.com facebook