Il Dpcm “Automotive” è stato approvato, prevedendo uno stanziamento di 1,343 miliardi di euro destinati alle imprese del settore. La cifra è destinata a sostenere investimenti produttivi, attività di ricerca e sviluppo all’interno della filiera automotive. La misura mira a favorire progetti di innovazione e crescita, con un focus su miglioramenti tecnologici e sostenibilità. La decisione è stata formalizzata con la pubblicazione del decreto, che ora mette a disposizione le risorse per le aziende del comparto.

Via libera al Dpcm “Automotive”, che mobilita 1 miliardo e 343 milioni di euro per il sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. A riferirlo è una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. Il ministro Adolfo Urso, d’intesa con il Mef e gli altri ministeri concertanti, Mase e Mit, ha dichiarato: «Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mimit, sbloccato il Dpcm “automotive” da 1,3 miliardi

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