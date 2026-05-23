Mimit sbloccato il Dpcm automotive da 1,3 miliardi

Da ilsole24ore.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Dpcm “Automotive” è stato approvato, prevedendo uno stanziamento di 1,343 miliardi di euro destinati alle imprese del settore. La cifra è destinata a sostenere investimenti produttivi, attività di ricerca e sviluppo all’interno della filiera automotive. La misura mira a favorire progetti di innovazione e crescita, con un focus su miglioramenti tecnologici e sostenibilità. La decisione è stata formalizzata con la pubblicazione del decreto, che ora mette a disposizione le risorse per le aziende del comparto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via libera al Dpcm “Automotive”, che mobilita 1 miliardo e 343 milioni di euro per il sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. A riferirlo è una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. Il ministro Adolfo Urso, d’intesa con il Mef e gli altri ministeri concertanti, Mase e Mit, ha dichiarato: «Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

mimit sbloccato il dpcm automotive da 13 miliardi
© Ilsole24ore.com - Mimit, sbloccato il Dpcm “automotive” da 1,3 miliardi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sbloccato il Dpcm Automotive, Urso “Sostegno per la transizione industriale”ROMA (ITALPRESS) – Via libera al DPCM “Automotive”, che indirizza risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese...

Leggi anche: Automotive: sbloccato Dpcm per settore, risorse per 1,34 mld

mimit sbloccato il dpcmMimit, sbloccato il Dpcm 'automotive' da 1,3 miliardiVia libera al Dpcm 'Automotive', che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazi ... ansa.it

Vertenza Natuzzi al MimitLa vertenza Natuzzi approda al Mimit e ieri è ripreso il confronto tra le parti, interrottosi sul tavolo regionale nei giorni scorsi. Senza veri passi avanti però rispetto ai nodi di fondo posti dal ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web