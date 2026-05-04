Pavia e l’università gratuita per Isee fino a 32mila euro Il rettore Reali | Talento al centro e benefici per il ceto medio

Da ilgiorno.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia, l'università sarà accessibile gratuitamente per gli studenti con un ISEE fino a 32.000 euro. Il rettore ha dichiarato che questa misura mira a mettere il talento al centro, con benefici specifici per il ceto medio, e ha aggiunto di ritenere che rappresenti una soluzione adeguata al momento, pur restando disponibile a rivalutare la questione in futuro in base alle condizioni che cambieranno.

Pavia, 4 maggio 2026 –  Università a costi più contenuti. “Credo sia la soluzione ottimale, ma sono aperto a rivalutare la questione in futuro, perché le condizioni evolvono e si può sempre migliorare”. Il rettore di Pavia Alessandro Reali commenta così la scelta di innalzare, primo in Italia, la no tax area a chi ha un Isee fino a 32mila euro. La nuova contribuzione è il volto dell’Università di Pavia targata Reali? “L’obiettivo dichiarato è di puntare forte in primis sulle missioni fondamentali dell’ateneo, didattica e ricerca, elevando la qualità e avendo sempre al centro la persona, perché sono le persone a fare la differenza, con le loro competenze, ma anche con la loro passione e il loro talento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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