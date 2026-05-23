Negli ultimi 48 anni, le temperature estive a Milano sono aumentate di circa 3°C rispetto al 1976. Le ondate di caldo intenso si sono fatte più frequenti e prolungate, con record di temperature elevate registrati negli ultimi anni. Chi lavora all'aperto affronta quotidianamente condizioni di calore estremo, che possono portare a disidratazione, affaticamento e altri problemi di salute legati al caldo.

? Punti chiave Come influisce questo aumento termico sulla salute dei milanesi?. Quali sono le conseguenze reali per chi lavora all'aperto?. Perché la ricerca di Tortuga evidenzia un rischio per la convivenza?. Come può il singolo cittadino mitigare questo surriscaldamento urbano?.? In Breve Massime medie passate da 17,1 a 19,8 gradi tra il 1976 e il 2024.. Minime registrate in aumento da 10,4 a 12,9 gradi negli ultimi due anni.. Ricerca condotta dal think tank Tortuga con professionisti laureati alla Bocconi.. Riferimento letterario al romanzo Il giorno dell’ape dell'autore Paul Murray.. Le temperature medie a Milano sono cresciute di quasi tre gradi tra il 1976 e il 2024, secondo i dati della ricerca condotta dal think tank Tortuga che analizza le sfide climatiche della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano sotto assedio termico: +3°C tra il 1976 e il 2024

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