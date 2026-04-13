Da inizio 2024, gli autisti degli autobus che collegano Sondrio a Lecco segnalano un aumento di comportamenti molesti e alcolici tra i giovani a bordo. Secondo quanto riferito, gli autisti si trovano spesso a dover gestire situazioni di disagio senza un supporto adeguato. Questa linea, che effettua tutte le fermate lungo il tragitto, viene descritta come un percorso caratterizzato da un vuoto istituzionale che rende difficile intervenire efficacemente.

Sondrio – L’autobus sostitutivo del treno 2809A è quello che tutti giorni parte da Sondrio alla volta di Lecco, effettuando tutte le fermate. Ma se durante la settimana è una corsa come tutte le altre, quella della domenica mattina per gli autisti è un incubo perché la storia si ripete: ragazzini ubriachi e molesti di ritorno dai locali del Sondriese fanno cagnara sia prima di salire sia a bordo. Ieri mattina addirittura calci, pugni contro i vetri e minacce di morte all’autista – “Infame, ti ammazzo” – alla stazione dei bus di via Tonale. Il conducente si è ritrovato assediato da un branco di trenta giovanissimi f uori controllo. “Volevano...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, sull’autobus ragazzi ubriachi e molesti: autisti sotto assedio. “Succede dal 2024 nel più totale vuoto istituzionale”

Importuna due ragazze sull’autobus, poi aggredisce due autistiSi è conclusa con una denuncia a piede libero l’indagine condotta nelle scorse settimane dai carabinieri di Pieve di Bono e di Tione, che hanno...