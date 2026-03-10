Nel 2026, il fenomeno di El Niño potrebbe interessare la Sardegna, con una probabilità tra il 50% e il 60% di attivazione tra luglio e settembre. Le previsioni indicano che il clima sull'isola potrebbe essere influenzato da questo evento, che rappresenta un rischio climatico elevato. La situazione viene monitorata da esperti e istituzioni meteorologiche.

Il ritorno di El Niño nel 2026 minaccia la Sardegna con rischi climatici elevati, secondo le previsioni che indicano una probabilità tra il 50% e il 60% di attivazione del fenomeno tra luglio e settembre. Questa prospettiva si inserisce in un quadro già critico per l’isola, dove le temperature hanno superato i 45 gradi e le notti tropicali sono diventate sempre più frequenti. Gli aggiornamenti della National Oceanic and Atmospheric Administration confermano che dopo una fase debole di La Niña iniziata a dicembre 2024, il sistema climatico sta transitando verso una condizione neutra prevista tra febbraio e aprile 2026. Tuttavia, gli esperti... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - El Niño 2026: la Sardegna sotto assedio termico

