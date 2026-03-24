Roma si guarda dall’alto | arte e vino sulla terrazza del Royal Bissolati tra cielo e materia

A Roma, nei pressi di Via Veneto, è stato aperto un nuovo spazio sulla terrazza del Royal Bissolati, dove arte e vino vengono presentati in un ambiente che unisce il cielo e la materia. La location offre una vista panoramica sulla città e si propone come un luogo per vivere la capitale in modo diverso senza allontanarsi troppo dal centro.

Nel cuore di Roma, a pochi passi da Via Veneto, prende forma un nuovo spazio che prova a cambiare il modo di vivere la città senza allontanarsene davvero. L’ Hotel Royal Bissolati inaugura la sua terrazza con la Rooftop Art Experience, un progetto che unisce arte contemporanea, convivialità e uno sguardo privilegiato sulla capitale. Non è solo un evento, ma un tentativo di costruire una dimensione diversa, sospesa tra l’intimità e lo stupore, dove la città si lascia osservare senza essere attraversata. Affacciata su uno degli scorci più iconici della capitale, la terrazza diventa un punto di osservazione lento, quasi rarefatto, in cui la luce delle serate primaverili accompagna il ritmo dei palazzi storici e attenua il brusio urbano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma si guarda dall’alto: arte e vino sulla terrazza del Royal Bissolati tra cielo e materia Articoli correlati A due ore da Roma c’è il cielo più pulito d’Italia: tra le vigne della Maremma dove nasce un vino sorprendenteTra Lazio e Toscana esiste una fascia di territorio dove la vite cresce immersa nei boschi della Maremma più selvaggia.