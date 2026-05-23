Un incendio si è verificato nel quartiere Gratosoglio di Milano, provocando il ferimento di 12 persone. Le fiamme si sono propagate nel primo piano di un edificio, generando panico tra i residenti. Le cause dell’incendio nell’appartamento al primo piano sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e soccorrere i feriti, alcuni dei quali sono stati portati in ospedale.

? Domande chiave Come si sono propagate le fiamme nel primo piano dell'edificio?. Cosa ha causato l'incendio nell'appartamento del Gratosoglio?. Chi sono i dodici feriti trasportati in ospedale dopo il rogo?. Come hanno reagito i residenti durante la fuga notturna?.? In Breve Incendio scoppiato sabato 23 maggio alle ore 4 in via Fabrizio De André.. Cinque feriti in codice giallo e sette in codice verde per esalazioni.. Dieci ambulanze e due auto mediche mobilitate per l'evacuazione del condominio.. Vigili del fuoco impegnati dalle ore 8 per messa in sicurezza e bonifica.. Dodici persone sono finite in ospedale a Milano dopo che un violento incendio ha travolto un appartamento in via Fabrizio De André, nel quartiere Gratosoglio, poco prima delle 4 di sabato 23 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, rogo nel Gratosoglio: 12 feriti tra fumo e panico notturno

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