Nella notte, a Villareggia, si è sviluppato un incendio tra i tutoli, provocando una coltre di fumo visibile dalla zona. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo, che si sono verificate dopo le lavorazioni svolte durante il giorno. I residenti hanno segnalato l'odore di fumo intenso, mentre le forze dell'ordine stanno analizzando le sostanze rilasciate durante l’incendio per valutare eventuali rischi per la salute.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le fiamme a divampare dopo le lavorazioni odierne?. Quali sostanze nocive sono state rilasciate nel fumo durante la notte?. Chi dovrà rispondere della gestione dei cumuli vicino alle abitazioni?. Come si potrà garantire la sicurezza dei residenti in futuro?.? In Breve Intervento di 5 mezzi dei vigili fuochi e mezzi meccanici durante la notte.. Carabinieri di Caluso effettuano accertamenti sulla trincea di tutoli vicino alla cooperativa.. Fumo intenso e particolato hanno colpito i residenti dopo l'incendio del 5 maggio.. Dibattito locale sulla gestione dei residui agricoli vicino alle abitazioni di Villareggia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villareggia, rogo notturno tra i tutoli: allarme fumo per i residenti

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