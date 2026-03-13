Un incendio si è sviluppato in un condominio a Pontedera, provocando il rapido intervento dei vigili del fuoco. I residenti, colti dal panico, hanno assistito alle fiamme che si diffondevano, mentre le sirene delle ambulanze e dei mezzi di soccorso riempivano l’aria. La sala dell’Unione Valdera è stata allestita come punto di accoglienza per chi ha dovuto evacuare l’edificio.

Pontedera, 13 marzo 2026 – La sala riunioni dell’Unione Valdera è stata trasformata in luogo di accoglienza. A poche decine di metri dal Palazzo Rota i condomini fatti evacuare per il rogo nell’appartamento al primo piano hanno trovato accoglienza e supporto. “Ci siamo accorti di cosa stava accadendo perché abbiamo sentito l’odore del fumo e le sirene dei mezzi di soccorso – dicono marito e moglie che abitano al quinto piano – In casa nostra non c’era fumo. Poi sono venuti i vigili del fuoco che ci hanno detto di uscire. Ci hanno detto che alle 7 la figlia della signora che abitava nella casa dove è divampato l’incendio è uscita per andare al lavoro ed era tutto a posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fumo, le sirene, poi il panico. Tragico rogo nel condominio, parlano i residenti

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