Milano | nuovi centri socioeducativi per sbloccare 60 liste d’attesa

Notizia in breve

A Milano sono stati aperti nuovi centri socioeducativi per ridurre le 60 liste di attesa esistenti. La modifica della destinazione d’uso degli immobili coinvolti permette l’attivazione di questi servizi. Le associazioni hanno espresso preoccupazioni riguardo a possibili forme di segregazione sociale legate alla distribuzione e alla gestione delle strutture.