Milano | nuovi centri socioeducativi per sbloccare 60 liste d’attesa
A Milano sono stati aperti nuovi centri socioeducativi per ridurre le 60 liste di attesa esistenti. La modifica della destinazione d’uso degli immobili coinvolti permette l’attivazione di questi servizi. Le associazioni hanno espresso preoccupazioni riguardo a possibili forme di segregazione sociale legate alla distribuzione e alla gestione delle strutture.
? Domande chiave Come influenzerà il cambio di destinazione d'uso la vita degli utenti? Perché le associazioni temono una forma di segregazione sociale? Chi gestirà il passaggio logistico degli utenti nel Municipio 4? Come verranno utilizzati i fondi residui per i progetti di vita??? In Breve Conversione via Anfossi e via Cherasco per accogliere utenti con spettro autistico. Lamberto Bertolé prevede l'uso di residui economici per progetti di vita individuali. Famiglie e associazioni te . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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