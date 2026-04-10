Oltre il 60% dei cittadini nel limbo delle liste d' attesa | l' associazione Coscioni lancia la campagna per abbattere i tempi
In occasione della Giornata mondiale della salute, l’associazione Luca Coscioni ha avviato una campagna per chiedere il rispetto dei tempi di legge nelle liste d’attesa. Secondo l’associazione, oltre il 60% dei cittadini si trova in una situazione di attesa prolungata, e ha denunciato ritardi e mancanza di trasparenza nella gestione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, affidata all’Agenas.
Una campagna per io rispetto dei tempi di legge nelle liste d’attesa. E’ quella che, in occasione della Giornata mondiale della salute, ha lanciato l’associazione Luca Coscioni denunciando “ritardi e opacità della Piattaforma nazionale delle liste di attesa gestita da Agenas”. Una campagna. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Liste d’attesa, l'Associazione Coscioni: "Solo il 39,9% dei cittadini ha ricevuto la prestazione nei tempi massimi previsti"In occasione della Giornata mondiale della Salute, l’Associazione Luca Coscioni rilancia anche in Emilia Romagna la campagna per il rispetto dei...
Il piano del Policlinico di Bari per abbattere le liste d'attesa: oltre 250 prestazioni programmate nel weekendL'ospedale barese accelera sullo smaltimento di visite, esami e sedute chirurgiche, calendarizzando le attività anche nel fine settimana.
Temi più discussi: Liste d’attesa. L’Associazione Luca Coscioni: Piattaforma Agenas inutile e non aggiornata; Nuova vita per la Piscina Argelati: 28 milioni per riaprirla. Ecco come diventerà; LODI La memoria è salva, quasi terminato il restyling al cimitero; Alla sanità pubblica il 6,3% del Pil (in calo) e gli italiani spendono più degli altri europei per curarsi.
Sono oltre 5 milioni i cittadini stranieri residenti in ItaliaPer Fondazione Ismu il contesto è di stabilità e radicamento: il 53% dei migranti extra-Ue ha un permesso di lungo soggiorno. La presenza si concentra nel Nord Ovest (35,7%), con Lombardia in testa. vita.it
Piantati oltre 60 alberi «Potenziamo le aree verdi»Prosegue il programma di riqualificazione e potenziamento del verde pubblico di Rivanazzano. L'assessore comunale, Giuliano Giordano Barberis, spiega: «Stiamo portando a termine la seconda fase del ... laprovinciapavese.gelocal.it
Hacker russi attaccano router privati e di aziende: oltre 5.000 utenti colpiti x.com
Sport e periferie, piano del Comune da oltre un milione. Ok al progetto esecutivo per la riqualificazione del parcheggio e dello skatepark di Piazza d’Armi - facebook.com facebook