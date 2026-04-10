Oltre il 60% dei cittadini nel limbo delle liste d' attesa | l' associazione Coscioni lancia la campagna per abbattere i tempi

In occasione della Giornata mondiale della salute, l’associazione Luca Coscioni ha avviato una campagna per chiedere il rispetto dei tempi di legge nelle liste d’attesa. Secondo l’associazione, oltre il 60% dei cittadini si trova in una situazione di attesa prolungata, e ha denunciato ritardi e mancanza di trasparenza nella gestione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, affidata all’Agenas.