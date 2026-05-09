Sanità 2025 | nuovi investimenti per abbattere le liste d’attesa

Nel piano per la sanità del 2025 sono previsti nuovi investimenti con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa. Tra le misure previste, ci sono l’apertura di nuove Case della Comunità e l’introduzione di tecnologie digitali per migliorare i servizi. Si parla anche di strumenti per garantire la sicurezza e la privacy dei dati contenuti nel Fascicolo Sanitario elettronico. Restano da capire come queste novità influenzeranno i tempi di attesa e la gestione delle informazioni.

? Domande chiave Come influenzeranno le nuove Case della Comunità i tempi di attesa?. Quali tecnologie digitali proteggeranno i dati del tuo Fascicolo Sanitario?. Perché il sistema sta abbandonando le cooperative nei Pronto Soccorso?. Cosa cambierà concretamente per i pazienti con malattie croniche?.? In Breve Potenziamento nuove strutture come il Materno Infantile presso il Policlinico.. Sviluppo piattaforma urologica presso l'ospedale di Vignola e terapie cellulari Cart.. Superamento gestione cooperative nei Pronto soccorso con personale strutturato interno.. Integrazione digitale tramite Fascicolo sanitario elettronico e fondi Pnrr.. Nel 2025 la sanità provinciale ha puntato su investimenti massicci per abbattere le liste d’attesa e potenziare l’assistenza territoriale attraverso innovazione tecnologica e nuove strutture edilizie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Donazione e trapianti d'organo: verso una nuova stagione

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