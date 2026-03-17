A Marano si è verificato un furto d’auto che ha portato a un inseguimento tra Giugliano e Villaricca. Durante la fuga, sono state arrestate due persone, mentre un terzo sospettato è riuscito a scappare ed è ora ricercato. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari. La polizia sta proseguendo le indagini per identificare l’altro coinvolto.

Un furto d’auto si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità tra Giugliano e Villaricca, conclusosi con due arresti e un complice ancora in fuga. Tutto è iniziato sabato sera, quando alla centrale operativa dei carabinieri è arrivata la segnalazione del furto di una Fiat 500 a Marano. Una pattuglia in borghese della sezione operativa aveva già individuato i tre responsabili mentre si impossessavano del veicolo, dando così il via a un lungo inseguimento. La corsa è proseguita tra Giugliano e Villaricca, lungo corso Europa, con momenti di forte tensione. I militari hanno chiuso le possibili vie di fuga, riuscendo a circondare l’auto. Il conducente, però, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un marciapiede. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furto d’auto a Marano e inseguimento tra Giugliano e Villaricca: gli arrestati finiscono ai domiciliari

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