Furto in un camper in via Pistoiese arrestati dopo un inseguimento

Nella mattinata di oggi, in via Pistoiese a Firenze, due persone sono state sorprese mentre tentavano di rubare all’interno di un camper. Dopo aver cercato di scappare a bordo di un’auto, sono stati fermati dalla polizia durante un inseguimento. Gli arrestati sono stati condotti in commissariato e le indagini sono in corso per chiarire eventuali altri reati collegati.

Firenze, 4 maggio 2026 – Sorpresi a rubare all’interno di un camper, tentano la fuga ma vengono bloccati dalla polizia. Due cittadini bulgari, una donna di 35 anni e un uomo di 33, sono stati arrestati dalla Polizia con le accuse di furto pluriaggravato, ricettazione, falsità materiale commessa dal privato e resistenza. L’intervento è scattato nella notte di venerdì primo maggio in via Pistoiese, dopo la segnalazione di un residente che, dal balcone di casa, ha notato i due arrivare a bordo di uno scooter, danneggiare un finestrino di un camper e introdursi all’interno, per poi uscire con un oggetto. L’uomo ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112, restando in contatto con gli operatori e fornendo una descrizione dettagliata dei sospetti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto in un camper in via Pistoiese, arrestati dopo un inseguimento Notizie correlate Sorpresi mentre tentavano un furto in un garage condominiale di Rimini, 2 uomini arrestati dopo l'inseguimentoDue persone sono state arrestate per tentato furto pluriaggravato nella zona di Viserba, a Rimini, dopo essere state sorprese mentre cercavano di... Nuovo maxi furto della “banda degli occhiali” a Padova: arrestati a Bologna dopo l’inseguimento della PoliziaArrestati a Bologna i 4 componenti della “banda degli occhiali” dopo l’ennesima spaccata in un’ottica di Padova. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inseguimento con tragedia tra Valle D'Aosta e Torinese: rubano un camion, uno si lancia per evitare l'arresto e muore, gli altri vengono bloccati a Quincinetto; Trovano borsello con 2mila euro, proprietari del bar vanno dai carabinieri: Dimenticato da turisti; Woman whose body was found in burnt out camper may have already been dead. Furto in un camper in via Pistoiese, arrestati dopo un inseguimentoDue cittadini bulgari bloccati dalla polizia dopo la fuga contromano: sequestrati attrezzi da scasso e scooter rubato con targa alterata. Fondamentale la segnalazione di un residente ... lanazione.it Sorpresi a rubare in un camper, arrestata una coppia per furtoNel corso della notte di venerdì 1° maggio scorso, la polizia di Stato è intervenuta a seguito di una segnalazione di un furto all’interno di un camper. A compiere il gesto due soggetti a bordo di uno ... firenzetoday.it Sassari, doppio furto in centro e aggressione ai commercianti: in manette una donna – Cosa è successo È finita con un arresto l’indagine lampo dei carabinieri - facebook.com facebook RT @pietromichi: Cioè Sogliano dopo il furto dell’andata ha veramente avuto il coraggio di andare a lamentarsi dell’arbitro ai microfoni qu… x.com