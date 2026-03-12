Record di alunni stranieri nelle classi italiane | ecco com’è cambiata la scuola in 5 anni

Negli ultimi cinque anni, il numero di alunni stranieri nelle scuole italiane ha superato i 911 mila, raggiungendo un record storico. Nel frattempo, si registra una diminuzione significativa degli studenti italiani. Questa crescita ha portato a cambiamenti evidenti nelle classi e nelle strutture scolastiche. I dati mostrano come la presenza di studenti stranieri sia diventata una componente rilevante del sistema educativo.