Record di alunni stranieri nelle classi italiane | ecco com’è cambiata la scuola in 5 anni
Negli ultimi cinque anni, il numero di alunni stranieri nelle scuole italiane ha superato i 911 mila, raggiungendo un record storico. Nel frattempo, si registra una diminuzione significativa degli studenti italiani. Questa crescita ha portato a cambiamenti evidenti nelle classi e nelle strutture scolastiche. I dati mostrano come la presenza di studenti stranieri sia diventata una componente rilevante del sistema educativo.
In cinque anni gli alunni stranieri raggiungono il record, superando quota 911 mila, mentre calano drasticamente gli studenti italiani
Banchi sempre più vuoti a scuola, persi oltre 200 alunni nel giro di cinque anni: classi a rischio tagliMacerata, 29 gennaio 2026 – Dall’anno scolastico 2021/2022 a oggi le scuole di Macerata, dall’infanzia alle medie, hanno perso 227 alunni.
Riapre la scuola “da Vinci“. Quasi 300 ragazzini rientrano nelle loro classiIl rientro tra i banchi dopo la pausa natalizia ha assunto un significato speciale per gli studenti di Selci Lama, segnando ufficialmente la...
