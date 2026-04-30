A Milano, le periferie stanno vivendo un cambiamento significativo, con oltre il 30% dei nuovi residenti nelle zone di Dergano e San Siro proveniente dall'estero. Questo aumento di popolazione straniera sta influenzando il mercato immobiliare e i servizi urbani, che si adattano a questa nuova realtà. La crescita demografica in queste aree si accompagna a un incremento di persone che arrivano da altri paesi, modificando profondamente il panorama urbano.

? Cosa sapere Oltre il 30% dei nuovi residenti a Dergano e San Siro proviene dall'estero.. Il flusso migratorio verso le periferie trasforma il mercato immobiliare e i servizi urbani.. Tra le strade di Quarto Oggiaro e i canali che costeggiano Porta Genova, la nuova mappa demografica di Milano rivela come oltre il 30% dei nuovi residenti stia arrivando dall’estero, trasformando radicalmente il volto delle periferie. Il cambiamento non è un semplice dato statistico, ma un movimento umano che si respira tra le botteghe e i cortili. Se in zone storiche e centrali come Magenta o Porta Genova la presenza di cittadini stranieri resta contenuta sotto la soglia del 10%, lo scenario muta drasticamente spostandosi verso i quartieri popolari e le aree più integrate al tessuto produttivo della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano cambia volto: il boom degli stranieri nelle periferie

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