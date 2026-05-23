A Milano è stata aperta una nuova moschea, scatenando proteste da parte di alcuni cittadini che contestano la mancanza di autorizzazioni ufficiali. La struttura, non riconosciuta dalle autorità, ha generato tensioni tra residenti e gruppi religiosi. La presenza di musulmani nella città, stimata in circa 300.000 persone tra centro e hinterland, continua ad aumentare. La questione ha portato a discussioni sulla regolamentazione delle strutture religiose e sulla gestione delle nuove aperture.

Milano sempre più sotto il segno della mezzaluna islamica. Un’invasione silenziosa che i milanesi percepiscono ormai come una vera e propria minaccia in una città che, secondo le ultime stime, conta circa 300mila residenti di religione islamica considerando anche la zona dell’hinterland. E così la preoccupazione inevitabilmente cresce. Come a Ponte Lambro dove in via degli Umiliati i residenti sono costretti ad assistere da tempo a un continuo andirivieni in quello che dovrebbe essere solamente un centro culturale ma nel quale, nonostante la mancanza dei necessari permessi, si celebrerebbero quotidianamente preghiere rivolte alla Mecca. Nel... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, apre un'altra moschea e scatta la protesta: "Non è autorizzata"

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