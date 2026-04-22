Metrotranvia Milano-Seregno | cantieri fermi cittadini esasperati e scatta la protesta

La metrotranvia Milano-Seregno, avviata alcuni mesi fa, si trova attualmente con i cantieri fermi e senza operai al lavoro. Questa situazione ha portato a una crescente insoddisfazione tra i residenti e i lavoratori nelle aree interessate, che hanno deciso di organizzare un flash mob davanti alla sede della Città Metropolitana. Inoltre, è stata richiesta una convocazione urgente del consiglio comunale per fornire chiarimenti sui tempi di ripresa dei lavori e sulle modalità di gestione del progetto.

Cantieri avviati ma senza operai al lavoro. E scoppia la protesta. Con flash mob a Milano davanti alla sede della Città Metropolitana e con la richiesta di una convocazione urgente di un consiglio comunale per chiarire ai cittadini (soprattutto a chi vive o lavora nei pressi del cantiere) i.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Metrotranvia Milano-Seregno, sul rischio stop a Paderno è rivolta in Brianza. Il nodo cantieri a Desio e SeregnoSeregno, 3 aprile 2026 – La metrotranvia Milano Seregno torna al centro delle preoccupazioni dei Comuni brianzoli. I cantieri della nuova tranvia “Milano-Seregno” sono sempre fermi, le imprese chiedono ristoriCompletamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: il rischio di tagliare le fermate e il nuovo ritardo; La metrotranvia Milano-Seregno in bilico, fronte compatto dei sindaci: Il ministero deve aiutarci; Metrotranvia Milano-Seregno: si gioca la carta del dialogo col Ministero; Metrotranvia, sopralluogo Lega a Desio, Nova e Seregno: Città Metropolitana metta risorse proprie. Metrotranvia, Corbetta (Lega): Città Metropolitana metta risorse proprie per coprire gli extracostiIl capogruppo della Lega in Regione Alessandro Corbetta ha effettuato un sopralluogo nei cantieri di metrotranvia a Nova Milanese, Desio e Seregno: Lavori fermi e grossi disagi: è la Città Metropolit ... mbnews.it Metrotranvia nel caos, le parole di Corbetta infiammano il dibattito: cosa sta succedendoMetrotranvia Milano-Desio-Seregno, la Lega attacca: servono risorse per coprire 120 milioni di extracosti e sbloccare i cantieri ... monza-news.it Massimo De Rosa. Chela Rivas · Moomba (Instrumental). Aggiornamento metrotranvia Milano-Seregno. #cusanomilanino #metrotramvia #cusano #milanino #trasporti - facebook.com facebook L’opera è ferma per 120 milioni di extracosti. I Comuni chiedono un incontro urgente al Governo per sbloccare il progetto #Milano #15aprile2026 x.com