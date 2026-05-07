Milano – Hanno scelto uno slogan - “Biblioteche senza bibliotecari” - per manifestare la preoccupazione sulla tenuta di un sistema, dove “il 90% delle strutture nei quartieri è costretto a fare orari ridotti per carenza di personale”. Ci sono le ombre sul futuro della Sormani, le incertezze sugli assetti della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic), la biblioteca di Calvairate, completamente rinnovata tre anni fa, che rischia la chiusura per la sua vicinanza alla nuova struttura, mentre la biblioteca di Lorenteggio non ha ancora una data certa di riapertura. Temi messi sul tavolo dei sindacati e dai dipendenti di Palazzo Marino, che ieri si sono riuniti in assemblea alla Sormani e poi in presidio davanti a Palazzo Reale, per far sentire la loro voce nel cuore di Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incognita Beic e il caso Sormani: a Milano scatta la protesta dei bibliotecari

Notizie correlate

Beic pronta tra un anno, ma scatta la protesta: "Che fine faranno le altre biblioteche di Milano?"Sarà pronta tra poco più di un anno la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic), ma il futuro del sistema bibliotecario milanese resta al...

Cosa succederà alla Sormani quando arriverà la Beic: ecco il futuro della "biblioteca più bella d'Europa"La nuova struttura è in corso di realizzazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria.

Tutti gli aggiornamenti

L’Unione europea: la Beic unisce digitale e inclusioneLe buone intenzioni ci sono e si leggono in un lungo comunicato stampa. Dove, però, non si parla di cifre e passi avanti concreti. Ma solo il fatto che l’Europa, oltre al nome, sulla Beic ci stia ... milano.repubblica.it

Beic, una storia travagliata. Laboratorio di cultura o location per l’apericena?Avevano promesso: «Sarà come la Biblioteca di Alessandria d'Egitto», quella rasa al suolo dal califfo Omar. Ecco, forse ventisei anni fa, quando si iniziò a parlare della Beic, si poteva scovare un ... ilgiornale.it